Λέικερς: Συμφώνησαν με τον Ζιέρ Γουίλιαμς

Λέικερς: Συμφώνησαν με τον Ζιέρ Γουίλιαμς

Λέικερς: Συμφώνησαν με τον Ζιέρ Γουίλιαμς
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Οι Λέικερς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ζιέρ Γουίλιαμς ο οποίος αναμένεται να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια.

Παίκτης των Λέικερς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αναμένεται να είναι ο Ζιέρ Γουίλιαμς.

Συγκεκριμένα όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμ Σαράνια, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με τον Αμερικανό να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους. Οι απολαβές του θα φτάσουν τα τρία εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γουίλιαμς, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας μ.ο 10.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1. 1 ασίστ ανά ματς.

 
@Photo credits: instagram_Ziaire Williams
     

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