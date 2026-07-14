Λέικερς: Συμφώνησαν με τον Ζιέρ Γουίλιαμς
Παίκτης των Λέικερς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αναμένεται να είναι ο Ζιέρ Γουίλιαμς.
Συγκεκριμένα όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμ Σαράνια, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με τον Αμερικανό να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους. Οι απολαβές του θα φτάσουν τα τρία εκατομμύρια δολάρια.
Ο Γουίλιαμς, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας μ.ο 10.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1. 1 ασίστ ανά ματς.
Free agent forward Ziaire Williams has agreed on a one-year, $3 million deal to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/peHUxlls6d— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2026
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