Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ζήτησε από τον Μπρόνι να μην τον φωνάζει μπαμπά, όταν βρίσκονται στα αποδυτήρια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λέικερς και γίνεται ένας... χαμός στο NBA, για το ποια ομάδα θα τον προσθέσει στο ρόστερ της. Όσο ήταν στην ομάδα του Λος Άντζελες πάντως, ο «βασιλιάς» είχε μία ασύλληπτη χαρά.

Αυτό έχει να κάνει, με το γεγονός ότι βρέθηκε στο παρκέ με τον γιο του, τον Μπρόνι, ο οποίος ήταν στο ρόστερ των Λέικερς. Σε συνέντευξή του, ο ΛεΜπρόν, αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από τον Μπρόνι, να μην τον φωνάζει μπαμπά στα αποδυτήρια, αλλά Μπρον, 23 ή GOAT.

Όσα είπε ο Λεμπρόν

«Αυτό το έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί να με φωνάζει "μπαμπά" στον χώρο της δουλειάς. Μόλις φύγουμε από τις εγκαταστάσεις της ομάδας και κλείσουν οι πύλες πίσω μας, τότε μπορώ να είμαι ξανά ο μπαμπάς του. Στο αυτοκίνητο, αν πάμε μαζί, στο σπίτι, ναι, είμαι ο μπαμπάς. Αλλά μέσα στην ομάδα πρέπει να με φωνάζει "Bron", "23" ή ακόμα και "GOAT", αν θέλει.

Για μένα είναι εύκολο, γιατί τον φωνάζω "Bronny" εδώ και χρόνια. Η προσαρμογή θα είναι πιο δύσκολη για εκείνον. Δεν γίνεται να τρέχουμε στον αιφνιδιασμό και να φωνάζει: "Μπαμπά, ανέβασε την μπάλα!" ή "Μπαμπά, είμαι ελεύθερος!". Αυτό δεν μπορεί να συμβεί».