Σίξερς: Μετά τον Μπράουν θέλουν και τον ΛεΜπρόν, σύμφωνα με το «Athletic»

Σίξερς: Μετά τον Μπράουν θέλουν και τον ΛεΜπρόν, σύμφωνα με το «Athletic»

Λεμπρόν
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Οι Σίξερς μετά την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν, ενδιαφέρονται και για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic».

Να ταράξουν τελείως τα... νερά του NBA, θέλουν οι Σίξερς, αφού μετά την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν που έγινε trade από τους Σέλτικς, θέλουν να κάνουν δικό τους τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τόρι Τζόουνς στο «Athletic», η ομάδα της Φιλαδέλφεια, μετά το «μπαμ» που έκανε με τον Μπράουν, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο «βασιλιάς» είναι ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Λέικερς και ήδη ο ατζέντης του έχει αρχίσει τις συνομιλίες με αρκετές ομάδες του NBA, προκειμένου να εξετάσει τις καλύτερες προσφορές για τον παίκτη του.

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Οι Σίξερς... ονειρεύονται να... χτίσουν το ρόστερ τους που θα περιλαμβάνει τους Μπράουν, Εμπίντ, Έτζκομπ, Μάξεϊ και ΛεΜπρόν και αν το καταφέρουν θα βάλουν σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο της επόμενης σεζόν.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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