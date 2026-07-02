Σίξερς: Μετά τον Μπράουν θέλουν και τον ΛεΜπρόν, σύμφωνα με το «Athletic»
Να ταράξουν τελείως τα... νερά του NBA, θέλουν οι Σίξερς, αφού μετά την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν που έγινε trade από τους Σέλτικς, θέλουν να κάνουν δικό τους τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τόρι Τζόουνς στο «Athletic», η ομάδα της Φιλαδέλφεια, μετά το «μπαμ» που έκανε με τον Μπράουν, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο «βασιλιάς» είναι ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Λέικερς και ήδη ο ατζέντης του έχει αρχίσει τις συνομιλίες με αρκετές ομάδες του NBA, προκειμένου να εξετάσει τις καλύτερες προσφορές για τον παίκτη του.
Δείτε ΕπίσηςNBA: Στους Πίστονς ο Τζον Κόλινς
Οι Σίξερς... ονειρεύονται να... χτίσουν το ρόστερ τους που θα περιλαμβάνει τους Μπράουν, Εμπίντ, Έτζκομπ, Μάξεϊ και ΛεΜπρόν και αν το καταφέρουν θα βάλουν σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο της επόμενης σεζόν.
The 76ers have expressed interest in acquiring LeBron James, a source tells @Tjonesonthenba. pic.twitter.com/wGegTjIani— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.