Ο Τζον Κόλινς θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντιτρόιτ, καθώς συμφώνησε με τους Πίστονς για τρία χρόνια.

Οι μεταγραφές στο NBA συνεχίζονται, με την αγορά να έχει πάρει «φωτιά». Οι Πίστονς που έχουν υψηλές βλέψεις στην Ανατολική Περιφέρεια, χτίζουν το ρόστερ τους γύρω από τον Κέιντ Κάνινγκχαμ. Η ομάδα του Ντιτρόιτ, ενισχύεται στη front line με την απόκτηση του Τζον Κόλινς.

Ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ, έχει περάσει από Χοκς, Τζαζ και Κλίπερς. Την περασμένη σεζόν με την ομάδα του Λος Άντζελες, είχε μέσο όρο 13.6 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 27.1 λεπτά συμμετοχής. Ένας παίκτης που θα βοηθήσει στις θέσεις των ψηλών, μιας και μπορεί να παίξει με άνεση και σαν «4» και σαν «5».

Ο Κόλινς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 51 εκατ. δολάρια.