NBA: Στους Πίστονς ο Τζον Κόλινς
Οι μεταγραφές στο NBA συνεχίζονται, με την αγορά να έχει πάρει «φωτιά». Οι Πίστονς που έχουν υψηλές βλέψεις στην Ανατολική Περιφέρεια, χτίζουν το ρόστερ τους γύρω από τον Κέιντ Κάνινγκχαμ. Η ομάδα του Ντιτρόιτ, ενισχύεται στη front line με την απόκτηση του Τζον Κόλινς.
Ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ, έχει περάσει από Χοκς, Τζαζ και Κλίπερς. Την περασμένη σεζόν με την ομάδα του Λος Άντζελες, είχε μέσο όρο 13.6 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 27.1 λεπτά συμμετοχής. Ένας παίκτης που θα βοηθήσει στις θέσεις των ψηλών, μιας και μπορεί να παίξει με άνεση και σαν «4» και σαν «5».
Ο Κόλινς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 51 εκατ. δολάρια.
Free agent John Collins has agreed to a three-year, $51 million deal to sign with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. Frontcourt addition and a new lob threat for Cade Cunningham in Detroit. pic.twitter.com/kYZlpHVcDz— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
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