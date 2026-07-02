NBA: Οι Σέλτικς έστειλαν τον Μπράουν στους Σίξερς για τον Πολ Τζορτζ

NBA: Οι Σέλτικς έστειλαν τον Μπράουν στους Σίξερς για τον Πολ Τζορτζ
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Ο Τζέιλεν Μπράουν αποχωρεί από τους Σέλτικς, αφού έγινε trade στους Σίξερς αντί του Πολ Τζορτζ!

Νέο μεγάλο trade στο NBA, με τους Σέλτικς να στέλνουν τον Τζέιλεν Μπράουν στους Σίξερς για τον Πολ Τζορτζ, μαζί με δύο επιλογές πρώτου γύρου και δύο δεύτερου!

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από την ομάδα της Βοστώνης, ύστερα από 10 χρόνια και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε ντραφτ από τους Σέλτικς το 2016 και κατάφερε να φτάσει ως την κορυφή του NBA, κατακτώντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24.

Μάλιστα πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στους τελικούς κόντρα στους Μάβερικς, πήρε το βραβείο του MVP των τελικών.

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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά αγώνα.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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