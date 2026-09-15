Ο Πολ Τζορτζ χαρακτήρισε τον Τζέισον Τέιτουμ ως τον σούπερ σταρ των Σέλτικς και πως δεν πήγε στη Βοστώνη για να του πάρει τη «λάμψη».

Μετά την αποχώρηση του Τζέιλεν Μπράουν για τους Σίξερς, κάτοικος Βοστώνης θα είναι ο Πολ Τζορτζ. Ο Βετεράνος φόργουορντ είναι έτοιμος για μία νέα εμπειρία στην καριέρα του, καθώς πλέον θα φοράει τη φανέλα των Σέλτικς.

Σε συνέντευξη τύπου που έγινε στους Σέλτικς ενόψει της νέας σεζόν, ο Τζορτζ αποθέωσε τον Τέιτουμ, τον οποίο χαρακτήρισε τον αστέρα της ομάδας, ενώ μίλησε γιια την κατάσταση υγείας του.

Όσα είπε ο Τζορτζ

«Έχουμε έναν σούπερ σταρ, και αυτός είναι ο Τζέισον Τέιτουμ. Δεν είμαι εδώ για να του κλέψω τη λάμψη ή για να προσπαθήσω να αλλάξω το ποιος είμαι. Έχω παίξει στο πλευρό ενός ακόμη σούπερ σταρ φόργουορντ και συνυπήρξαμε εξαιρετικά.

Νιώθω και πάλι υπέροχα. Αισθάνομαι ότι έχω αφήσει πίσω μου το κομμάτι των τραυματισμών και ότι τώρα έχω αρχίσει να βρίσκω ξανά τον εαυτό μου και να επανακτώ τη φυσική μου κατάσταση».