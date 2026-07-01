Ο ΛεΜπρόν σε αυτό το σημείο της καριέρας του φαίνεται πως δεν σκέφτεται τα χρήματα παρά μόνο άλλο ένα πρωτάθλημα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ενημερώσει μέσω του ατζέντη του τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο King James φεύγει από το LA.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, φαβορί για την απόκτηση του King James είναι οι Γουόριορς, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και δύο ομάδες με τις οποίες έχει πάρει πρωταθλήματα στο παρελθόν. Οι Χιτ και οι Καβς.

Τώρα έρχεται ο Σαμς Σαράνια να αναφέρει πως ο ΛεΜπρόν διατεθειμένος να δεχτεί minimum συμβόλαιο για να παίξει για ομάδα που θα διεκδικήσει τίτλο. Δεν σκοπεύει να πάρει απόφαση με βάση οικονομικά κριτήρια όπως προσθέτει ο insider του ΝΒΑ.

Ο King πήρε δύο σερί πρωταθλήματα με τους Χιτ το 2012 και το 2013, ενώ το 2016 επέστρεψε από το 3-1 κόντρα στους Γουόριορς και πανηγύρισε με τους Καβς. Το τελευταίο του ήρθε στη φούσκα του Ορλάντο το 2020 με τους Λέικερς. Αναζητά το 5ο!