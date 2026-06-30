Ο Λούκα Ντόντσιτς έστειλε το δικό του μήνυμα στον ΛεΜπρόν Τζέιμε μετά την αποχώρηση του δεύτερου από τους Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχωρεί από τους Λέικερς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να του λέει ένα ξεχωριστό «αντίο».

Ο Λούκα Ντόντσιτς έπαιξε για 1,5 σεζόν με τον ΛεΜπρόν, διάστημα στο οποίο όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν την μεγάλη πορεία που επιθυμούσαν στα Play Offs.

Παρόλα αυτά, δημιούργησαν έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο Λούκα Ντόντσιτς να κάνει και ένα ξεχωριστό ποστ για τον Βασιλιά και την αποχώρησή του.

«Ήταν τιμή μου να παίξω μαζί σου και να μάθω από εσένα ΛεΜπρόν Τζέιμς», έγραψε ο Λούκα Ντόντσιτς στο Story του στο Instagram, στο οποίο επέλεξε μια φωτογραφία με τους δύο τους να αγκαλιάζονται.