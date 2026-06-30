ΛεΜπρόν: Οι τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA με triple-double!
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Χαμός γίνεται στο NBA από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τρεις ομάδες να ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του.

Είναι γεγονός! Έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας στους Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχωρεί από την ομάδα του Λος Άντζελες.

Στο NBA υπάρχει μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το μέλλον του «βασιλιά», με αρκετά δημοσιεύματα να τον συνδέουν με ομάδες. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, φαβορί για την απόκτηση του ΛεΜπρόν είναι οι Γουόριορς.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχει βάλει «στόχο» να κάνει ανταλλαγή τον Μπάτλερ για τον Ντέιβις και αν τα καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του «βασιλιά», προκειμένου να... χτίσουν μια. «αυτοκρατορία» με τους Κάρι, ΛεΜπρόν, Ντέιβις, και Γκριν.

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Ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει να ταράξει εκ νέου τα...νερά του κορυφαίο πρωταθλήματος του πλανήτη, με τον Κρις Χέινς να αναφέρει πως στο «κόλπο» της απόκτησή τους έχουν μπει και οι Καβαλίερς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ θέλει να κάνει ξανά δικό της τον Τζέιμς, προκειμένου να κλείσει την καριέρα του εκεί όπου άρχισαν όλα.

Μάλιστα υπάρχει αναφορά πως και οι Χιτ έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να τον αποκτήσουν και να σχηματίσουν ένα... τρομακτικό δίδυμο με τον Γιάννη.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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