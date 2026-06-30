ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανος»
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε έναν μικρό απολογισμό της παρουσίας του στους Λέικερς, με τον Βασιλιά να ευχαριστεί τους Λιμνανθρώπους και να τονίζει πως ευελπιστεί να τους έκανε υπερήφανους με όσα έκανε στο Λος Άντζελες.
«Όχι, εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν τιμή να φοράω τα μωβ και χρυσά, ενώ προσπαθούσα να συνεχίσω το μεγαλείο και τις κληρονομιές που ήρθαν πριν από μένα. Ελπίζω να έκανα μερικούς υπερήφανους κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου», έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Η ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς:
No, THANK YOU! Truly a honor to wear the 💜💛 while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. 🙏🏾🫡👑 https://t.co/RmQ6uvvgv0— LeBron James (@KingJames) June 30, 2026
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