Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά από 8 χρόνια, όμως, όπως όλα δείχνουν, αυτό δεν θα ισχύσει και για τον γιό του, Μπρόνι.

Οι Λέικερς ενημερώθηκαν σήμερα για την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να μην συνεχίσει στο Λος Άντζελες, όμως δεν θα μείνουν χωρίς κανέναν Τζέιμς, καθώς ο Μπρόνι φαίνεται πως μένει στην πόλη των Αγγέλων.

Σύμφωνα με τον Κιθ Σμιθ, το συμβόλαιο του Μπρόνι Τζέιμς είναι πλέον πλήρως εγγυημένο και ανέρχεται συνολικά στα 4,3 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, την επόμενη σεζόν ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς θα εισπράξει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια δολάρια από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ το συμβόλαιό του περιλαμβάνει και οψιόν της ομάδας (team option) για τη σεζόν 2027-28, σύμφωνα με το Spotrac.

Ο Μπρόνι Τζέιμς την περασμένη σεζόν μέτρησε 3 πόντους ανά αγώνα, με 38% από το τρίποντο, με τον 22χρονο γκαρντ να ετοιμάζεται για μια σεζόν στην οποί, για πρώτη φορά στην καριέρα του, δεν θα είναι δίπλα στον πατέρα του, αλλά απέναντί του.