Λέικερς και Τζίνι Μπας έκαναν ξεχωριστή αναφορά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχωρεί από τους Λέικερς, με την ομάδα του Λος Άντζελες, αλλά και την πρόεδρό της, Τζίνι Μπας, να τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην ομάδα.

Σε αυτά τα 8 χρόνια ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατάφερε να φέρει τον τίτλο του 2020 στους Λος Άντζελες, με τους Λέικερς να του λένε το δικό τους «ευχαριστώ», το οποίο συνοδεύτηκε με μια δήλωση της Τζίνι Μπας.

Η Μπας τόνισε ότι ο ΛεΜπρόν είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία, αλλά και πως θα είναι για πάντα αγαπητό μέλος της οικογένειας των Λέικερς.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

Αναλυτικά η δήλωση της Τζίνι Μπας για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς:

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία. Εμείς θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για τα 8 χρόνια του με τους Λέικερς, συμπεριλαμβανομένων και του τίτλου του 2020, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά και τα αμέτρητα ρεκόρ που έσπασε με τα μωβ και χρυσά χρώματα. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον, τόσο μέσα στο παρκέ, όσο και έξω από αυτό. Πάντα θα είναι ένα αγαπητό κομμάτι της οικογένειας των Λέικερς».

