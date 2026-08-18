Κάρι για τη 18η σεζόν του με τους Γουόριορς: «Νιώθω τυχερός... »

Ο Στεφ Κάρι ανυπομονεί για τη 18η σεζόν της καριέρας του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση.

Ο Στεφ Κάρι μετρά αντίστροφα για τη 18η σεζόν της σπουδαίας καριέρας του, την οποία θα διανύσει ξανά με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο ηγέτης των «πολεμιστών» βρέθηκε στις εξέδρες για την αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις με τις Ντάλας Γουίνγκς και, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, μίλησε για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Ο Κάρι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα έρχονται, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της offseason και στην ανάγκη να αξιοποιήσει στο έπακρο την περίοδο προετοιμασίας, προκειμένου να παρουσιαστεί έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά

«Είμαι ενθουσιασμένος. Θα αξιοποιήσουμε το υπόλοιπο της off-season, αλλά πιστεύω ότι έχουμε… ότι πολλούς παίκτες που επιστρέφουν σε καλή φυσική κατάσταση. Προσωπικά, νιώθω τυχερός που παίζω αυτό το παιχνίδι. Νιώθω καλά που αξιοποιώ την off-season, και όταν έρθει ο Σεπτέμβριος, ελπίζω αυτές οι κοπέλες να γιορτάζουν κάποια τρελά επιτεύγματα στο τέλος της δικής τους σεζόν και να περάσουν αμέσως στη δική μας».