NBA Draft 206: Ο ιδιοκτήτης και ο GM των Γουόριορς διαφώνησαν για την επιλογή τους
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Τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε στη βραδιά των NBA Drafts, καθώς ο ιδιοκτήτης των Γουόριορς, διαφώνησε με τον GM για την επιλογή της ομάδας.
Απίστευτο σκηνικό μεταξύ του GM των Γουόριος, Μάικ Ντανλίβι με τον ιδιοκτήτη, Τζο Λακόμπ, να διαφωνούν για την επιλογή της ομάδας τους στο Draft του NBA.
Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επιλογής παικτών, με τη γλώσσα του σώματος να δείχνει τη διαφωνία τους, σε μία σκηνή που συζητήθηκε έντονα.
Οι Γουόριορς έκαναν δικό τους, τον Γιαξέλ Λέντενμπεργκ από το Μίσιγκαν
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: instagram_@courtsidebuzzig
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