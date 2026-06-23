Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φοράει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και το ερώτημα που γεννάται είναι εάν μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση του πρωαθλήματος.

Το ΝΒΑ σείστηκε... συθέμελα τα ξημερώματα της Τρίτης (23/6) καθώς ο Σαμς Σαράνια έριξε την βόμβα με το mega deal που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

Ύστερα από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι και στους Μπακς, ο Έλληνας σούπερ σταρ αποφάσισε να αλλάξει πόλη και Πολιτεία και να μετακομίσει στην ηλιόλουστη Φλόριντα.

Όπως ο ίδιος έχει πει πολλές φορές, πρώτος και μεγάλος στόχος του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και ήθελε να βρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να μπορέσει να το διεκδικήσει να φορέσει εκ νέου ένα ακόμα δαχτυλίδι μετά από αυτό του 2021 στους τελικούς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Πόσο εφικτό είναι να συμβεί άμεσα στους Μαϊάμι Χιτ με το υπάρχον ρόστερ; Υπάρχει το βάθος ώστε να βρεθούν στην κορυφή του NBA μετά το πρωτάθλημα του 2013;

Βασικοί πυλώνες θα είναι φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Οι «δίδυμοι πύργοι» θα συνθέσουν ένα τρομερό δίδυμο στην frontline, το οποίο ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο σε ολόκληρη τη λίγκα. Συνδυάζουν δύναμη, ποιότητα, αμυντικό φίλτρο και δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν από οποιονδήποτε αντίπαλο.

Ο παράγοντας Πάουελ

Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το «τι μέλλει γενέσθαι» με τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, ενδεχομένως την καλύτερη της καριέρας του, έχοντας κατά μέσο όρο 21.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά 29.6 λεπτά συμμετοχής. Ο 33χρονος Πάουελ είναι unrestricted free agent, έλαβε 20.5 εκατομμύρια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και λίγο - πολύ αναμένεται να ζητήσει ίδιο (ή και μεγαλύτερο) συμβόλαιο για να ανανεώσει στους Χιτ ή για να βρεθεί σε άλλη ομάδα. Ήδη οι Πίστονς ερίζουν για την υπογραφή του θέλοντας ένα ακόμα σταρ δίπλα στον Κέιντ Κάνιγχαμ.

Χωρίς τον Πάουελ θα αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο το ρόστερ, στο οποίο υπάρχει και το ερωτηματικό του Άντριου Γουίγκινς, ο οποίος έχει το player option για να ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο έναντι 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Κάτι που -έτσι και αλλιώς- αναμένεται να συμβεί και να παραμείνει στο Μαϊάμι.

Ουσιαστικά δύο είναι τα προβλήματα που εστιάζονται στους Χιτ. Το πρώτο αφορά το playmaking και την δημιουργία και το δεύτερο το μακρινό και αξιόπιστο σουτ που πρόσφερε απλόχερα ο Τάιλερ Χίρο. Αν μη τι άλλο είναι απορίας άξιο το πώς θα παρουσιαστεί το Μαϊάμι χωρίς τον Χίρο.

Οι αναζητήσεις στην free agency

Είναι δεδομένο ότι οι Χιτ θα αναζητήσουν παίκτη στον «άσο» χωρίς να υπάρχουν ωστόσο αξιόπιστοι point guards στην freea agency που να συνδυάζουν δημιουργία και καλό ποσοστό στο περιφερειακό σουτ. Combo Guard ο οποίος προέρχεται από σεζόν με 15.4 πόντους και 3.3 ασίστ με 40% στο τρίποντο είναι ο Κόλιν Σέξτον, ο οποίος μοίρασε τη σεζόν σε Σάρλοτ και Μπουλς και με το ετήσιο συμβόλαιό του να κυμαίνεται στα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Στην free agency θα υπάρχει και ο Κόμπι Γουάιτ, επίσης combo guard έχοντας πραγματοποιήσει καλή σεζόν με 17.4 πόντους, 4 ασίστ και 36% έξω από τα 7.25 μέτρα. Ελεύθερο shhoting guard θα είναι ο... ακριβός Άνφερνι Σάιμονς (σ.σ. με συμβόλαιο 27 εκατομμυρίων δολαρίων) ο οποίος είχε φέτος 14.3 πόντους και 2.4 ασίστ με 38,5% στο τρίποντο

Είναι δεδομένο ότι οι Χιτ θα ψάξουν veterans για να πλαισιώσουν τους πρωτοκλασάτους και δη παίκτες με καλό περιφερειακό σουτ όπως ο Λουκ Κενάρντ (8.4π., 47,8% στο τρίποντο) ο οποίος θα μπορούσε να έχει ρόλο... Ντάνκαν Ρόμπινσον όπως πριν από μερικά χρόνια στο Μαϊάμι.

Πολύ πιο δύσκολα να πάει σε παίκτες όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς καθώς δεν... χωράει στο salary cap, αν και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν δίστασαν να κάνουν αναφορά στην «επιστροφή του βασιλιά» στο Μαϊάμι για τον «τελευταίο χορό» προκειμένου να διεκδικήσει και εκείνος ένα τελευταίο πρωτάθλημα συνθέτοντας μια... big three.

ΤΟ DEPTH CHART ΤΩΝ ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ

PG: Ντέιβιον Μίτσελ, Ντρου Σμιθ, Τζαμίρ Γιανγκ

Ντέιβιον Μίτσελ, Ντρου Σμιθ, Τζαμίρ Γιανγκ SG: Νόρμαν Πάουελ (UFA)*, Πελ Λάρσον, Μίρον Γκάρντνερ

Νόρμαν Πάουελ (UFA)*, Πελ Λάρσον, Μίρον Γκάρντνερ SF: Άντριου Γουίγκινς, Σιμόνε Φοντέκιο (UFA)*

Άντριου Γουίγκινς, Σιμόνε Φοντέκιο (UFA)* PF : Γιάννης Αντετοκούνμπο, Μπόμπι Πόρτις, Νίκολα Γιόβιτς

: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Μπόμπι Πόρτις, Νίκολα Γιόβιτς C: Μπαμ Αντεμπάγιο, Κέσαντ Τζόνσον, Βλάντισλαβ Γκόλντιν

* Unrestricted Free Agents