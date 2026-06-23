Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Κέντρικ Πέρκινς, έσταξε... χολή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κατακτήσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, έγινε πρώτο θέμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού (και όχι μόνο εκεί) η είδηση για το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

Σε όλα τα πάνελ των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων συζητείται η μετακόμιση του Έλληνα σούπερ σταρ στην Φλόριντα, είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο.

Τρανό παράδειγμα; Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Κέντρικ Πέρκινς, ο οποίος δεν πιστεύει καθόλου στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «πρώτο όνομα» σε μια ομάδα.

«Ο Γιάννης δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα όταν θα είναι το πρώτο όνομα. Επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα όταν θα είναι η πρώτη επιλογή στο σκοράρισμα».

Κάτι που έφερε την... αντίθετη άποψη του Στίβεν Έι Σμιθ, ο οποίος τον κοιτούσε απορημένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ω, Θεέ μου...»