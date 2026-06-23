Απίστευτη χολή από Πέρκινς για Γιάννη: «Δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα ξανά ως 1η επιλογή»
Όπως ήταν λογικό και επόμενο, έγινε πρώτο θέμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού (και όχι μόνο εκεί) η είδηση για το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.
Σε όλα τα πάνελ των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων συζητείται η μετακόμιση του Έλληνα σούπερ σταρ στην Φλόριντα, είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο.
Τρανό παράδειγμα; Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Κέντρικ Πέρκινς, ο οποίος δεν πιστεύει καθόλου στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «πρώτο όνομα» σε μια ομάδα.
«Ο Γιάννης δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα όταν θα είναι το πρώτο όνομα. Επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα όταν θα είναι η πρώτη επιλογή στο σκοράρισμα».
Κάτι που έφερε την... αντίθετη άποψη του Στίβεν Έι Σμιθ, ο οποίος τον κοιτούσε απορημένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ω, Θεέ μου...»
“Giannis will never win a championship with him being a number 1 option. I repeat. Giannis Antetokounmpo will never win another championship with him being the number 1 option”😳— NBACentral (@TheDunkCentral) June 23, 2026
- Kendrick Perkins
(h/t @HeatCulture13 ) pic.twitter.com/pcB7YeqJBF
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