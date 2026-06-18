Το Gazzetta στέκεται στον superfan των Νικς, Σπαικ Λι που... άντεξε τόσα χρόνια μετά το choke sign του Ρέτζι Μίλερ και είδε την αγαπημένη του Νέα Υόρκη να ανεβαίνει στον θρόνο.

Οι Νικς επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ και μετά το 1973, με την ομάδα των Μπράνσον, Τάουνς και Ανουνόμπι να γράφει ιστορία. Σε όλη αυτή τη διαδρομή και την περιπλάνη χωρίς πρωτάθλημα, στον πόνο και την στεναχώρια που δεν ερχόταν ποτέ στη Νέα Υόρκη το πρωτάθλημα, ο Σπάικ Λι ήταν ο πιο πιστός οπαδός της Νέας Υόρκης.

Through every heartbreak. Through every season.



This one’s for the Day Ones 💙🧡 pic.twitter.com/sYZitQ4C3R June 14, 2026

Πάντα εκεί, πάντα δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα με highlight την περίφημη κόντρα του με τον Ρέτζι Μίλερ και το choke sign του τότε ηγέτη των Πέισερς. Στα 90s και κάθε ματς ήταν αίμα και άμμος, με τους Μίλερ και Λι να το... τερματίζουν. Η κόντρα των Νικς με τους Πέισερς ήταν απολαυστική.

Το choke sign του Μίλερ στον Σπάικ Λι

Στα 90s, οι 2 ομάδες συναντήθηκαν στα playoffs 5 φορές, ενώ η φοβερή κόντρα έληξε το 2000, τότε που ο Μίλερ απέκλεισε την ομάδα της Νέας Υόρκης. Συνολικά τα... είπαν σε τελικούς Ανατολής 3 φορές, με τους Νικς να μετρούν 2 προκρίσεις και τους Πέισερς εκείνη του 2000.

Στους τελικούς Ανατολής του 1994, στην πρώτη χρονιά χωρίς τον Τζόρνταν στην Ανατολή, οι Νικς και οι Πέισερς είχαν την ευκαιρία τους και τα είπαν στους τελικούς περιφέρειας. Οι Γιουν, Όκλεϊ και Σταρκς έγραψαν ιστορία, αφού οδήγησαν τη Νέα Υόρκη στους τελικούς για πρώτη φορά μετά το 1974.

Το ματς που έχει πάρα πολύ ζουμί είναι το 5ο. Η κόντρα του Ρέτζι Μίλερ με τον σκηνοθέτη και φανατικό φίλαθλο των Νικς έμεινε στην ιστορία σε αυτή τη σειρά.

Ο Σπάικ Λι καθόταν στις court seats του γηπέδου και ο Ρέτζι τον κοιτούσε συνεχώς μετά από κάθε εύστοχο καλάθι που έβαζε.

Τελείωσε το ματς με 39 πόντους, 25 εκ των οποίων στην τέταρτη περίοδο, ενώ οι 6 ασίστ και το ένα κλέψιμο συμπλήρωναν με τον καλύτερο τρόπο το show, που χάρισε στους Πέισερς τη νίκη με 93-86 και την ανατροπή στη σειρά από 2-0 σε 2-3!

Στο Game 5 ο Ρέτζι Μίλερ έκανα στον Σπάικ Λι την χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια στο λαιμό, το περίφημο choke sign, σαν να του λέει «θα σε πνίξω»! Βέβαια αυτό που ήθελε να πει στην πραγματικότητα ήταν πως οι Νικς πνίγονται στα κρισιμα ματς και στις μεγάλες στιγμές (choke). Δεν αντέχουν πίεση.

Την επόμενη μέρα η εφημερίδα New York Daily κυκλοφόρησε με φωτογραφία του Λι και λεζάντα «Σ' ευχαριστούμε πολύ Σπάικ», στοχοποιώντας τον σκηνοθέτη για την ήττα, αφού νευρίασε τον Μίλερ, ο οποίος τους διέλυσε στο παρκέ.

Ένας «δάσκαλος» του trash talking ο Μίλερ που σίγουρα δεν θα άφηνε ήσυχο τον άνθρωπο που λάτρευε να τα βάζει με τους σταρς των άλλων ομάδων όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο Πολ Πιρς.

Ο Σπάικ Λι ανέφερε στο ντοκιμαντέρ του ESPN (30 for 30) για την κόντρα Πέισερς-Νικς πως μετά το Game 5 ένιωθε πως τον κατηγορεί όλη η Νέα Υόρκη και ότι ήταν έτοιμη να του χρεώσει σε μεγάλο βαθμό τον αποκλεισμό αν αυτός ερχόταν. Τελικά οι Νικς πήραν το Game 7, ένα ματς-πόλεμο και ο Σπάικ Λι ανακουφίστηκε, αφού η κόντρα του με τον Μίλερ είχε πάρει άγριες διαστάσεις.

Πρέπει να παρελάσει μαζί με την ομάδα για την πίστη του και την αφοσίωση

“We haven’t talked in a minute. The New York Knicks are world champions. Call me back! Orange and blue skies! Wassup Mike!”



Spike Lee left Michael Jordan a voice mail following the Knicks NBA Finals win 🤣📞 pic.twitter.com/4ePN5O2Sjt June 14, 2026

Τα χρόνια πέρασαν για τον Σπάικ Λι, αλλά αυτό που δεν άλλαξε ήταν η πίστη και η αφοσίωση στην ομάδα. Σε πολύ δύσκολες εποχές για τη Νέα Υόρκη ήταν εκεί, πάντα στα courtseat να πανηγυρίζει για τον σύλλογο που αγαπά.

Τόσες δεκαετίες μετά και ο γνωστός σκηνοθέτης έζησε την πιο όμορφη αθλητική στιγμή της καριέρας του, πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης στο Madison Square Garden.

Έμελλε να τον λυτρώσει ο Μπράνσον, ο Τάουνς, ο Ανουνομπι, ο Μπρίτζες και ο κόουτς Μπράουν. Μια ομάδα που έκανε μια ολόκληρη πόλη να ξεσπάσει για αυτό που περίμενε για χρόνια και δεν ερχόταν με τίποτα.

Όμως ήρθε το σωτήριο έτος για τους Νικς, το 2026, με τον Σπάικ Λι να μην χάνει ματς και να ζει με την ψυχή του τον θρίαμβο των Νικς σε μια από τις πιο αμφίρροπες σειρές της ιστορίας, αφού όλα τα ματς ήταν θρίλερ.

Ο Σπαικ Λι δικαιούται να παρελάσει μαζί με την ομάδα και γιατί όχι να πάρει και δαχτυλίδι πρωταθλητή ως superfan, ως ο πιο πιστός οπαδός στην ιστορία της Νέας Υόρκης.