Ρεκόρ τηλεθέασης σημείωσαν οι φετινοί τελικοί του NBA, μεταξύ των Νικς με τους Σπερς, κάνοντας νούμερα που είχαν να γίνουν από το 1998.

Πέραν του πρωταθλήματος που σήκωσαν οι Νικς επί των Σπερς, οι τελικοί του NBA έγραψαν... ιστορία και για τα απίστευτα νούμερα τηλεθέασης που έκαναν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ESPN, η φετινή σειρά των τελικών θύμισε εποχές Τζόρνταν, καθώς έγραψε τα υψηλότερα νούμερα από πλευράς τηλεθέασης έπειτα από το 1998 και την κατάκτηση των Μπουλς.

Μιλώντας με νούμερα, οι πέντε τελικοί που πραγματοποιήθηκαν είχαν μ.ο 20.6 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που αποτελεί αύξηση σε σχέση με το περσινό ζευγάρι μεταξύ των Θάντερ με τους Πέισερς.

Αποκορύφωμα ήταν το Game 5 το οποίο έκρινε και τον νέο πρωταθλητή του NBA, όπου παρακολούθησαν μ.ο 24.5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στα τελευταία πέντε λεπτά έφτασαν μέχρι και 33 εκατομμύρια. Μάλιστα ήταν τα πιο υψηλά νούμερα σε τελικούς NBA, από το 1998.