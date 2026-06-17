Ντόντσιτς: «Η φετινή χρονιά στους Λέικερς ήταν κακή»

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μεγάλη συνέντευξη στη «MARCA» και μίλησε σχετικά με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τους Λέικερς, ενώ αναφέρθηκε και στο NBA Europe.

Ένας από τους «σταρ» των Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στην Ισπανία και βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει στη «MARCA» για σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο τους Λέικερς, όσο και τον ίδιο.

Ο Σλοβένος γκαρντ σε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη, αναφέρθηκε σχετικά με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στους Λέικερς, χαρακτηρίζοντάς την κακή, ενώ τοποθετήθηκε και σχετικά με το νέο εγχείρημα που αφορά το NBA Europe.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Λούκα Ντόντσιτς:

Για το πώς αξιολογεί τη φετινή σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Δεν ήταν πολύ καλή. Στη Ρεάλ υπάρχει πάντα η απαίτηση να κερδίζει τα πάντα. Είχαν αρκετή ατυχία και ελπίζω η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη».

Για το τι θα έλεγε στον νεαρό Λούκα που ονειρευόταν το NBA:

«Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο NBA και το πέτυχα. Δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα τόσο μακριά. Θα του έλεγα ότι πραγματοποίησε το όνειρό του».

Πώς ήταν η διαδρομή μέχρι το NBA:

«Ήταν εντυπωσιακή. Έζησα δύσκολες και όμορφες στιγμές. Τελικά έφτασα στο NBA και ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι».

Είναι παρόμοια η πίεση στους Λέικερς με αυτή που υπήρχε στη Ρεάλ;

«Ναι, αρκετά παρόμοια. Είχαμε και ατυχία με τραυματισμούς φέτος. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να φτάσουμε πολύ πιο μακριά».

Πώς χαρακτηρίζεις τη φετινή σεζόν των Λέικερς;

«Κακή. Όταν δεν κερδίζεις το πρωτάθλημα, η χρονιά δεν μπορεί να θεωρηθεί καλή».

Είναι σημαντικό αυτό το καλοκαίρι για τους Λέικερς;

«Νομίζω ότι κάθε καλοκαίρι είναι σημαντικό, αλλά αυτό ίσως λίγο περισσότερο. Χρειαζόμαστε καλή ομάδα και καλούς ανθρώπους γύρω μας».

Τι είδους συμπαίκτες ταιριάζουν περισσότερο δίπλα σου;

«Καλούς σουτέρ, γιατί συχνά οι αντίπαλοι μου κάνουν διπλά μαρκαρίσματα. Επίσης αθλητικούς ψηλούς που μπορούν να τελειώνουν φάσεις και να κάνουν τάπες».

Υπάρχει χώρος για περισσότερες ομάδες να διεκδικήσουν τον τίτλο στη Δύση;

«Φυσικά. Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές ομάδες και πολλές μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα».

Οι Σπερς μπορούν να κυριαρχήσουν για χρόνια;

«Σίγουρα. Υπάρχουν όμως και άλλες πολύ δυνατές ομάδες, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή».

Ο Μάρτιος ήταν η καλύτερη περίοδός σου στους Λέικερς;

«Πιθανότατα ναι, αλλά πιστεύω ότι έρχονται ακόμη καλύτερες στιγμές».

Πώς βλέπεις τον Όστιν Ριβς;

«Είναι εξαιρετικός παίκτης και πολύ καλός άνθρωπος. Μπορεί να βοηθήσει πολύ την ομάδα».

Τι χρειάζεται για να κερδίσεις το βραβείο MVP;

«Δεν ξέρω. Αυτό το αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Θέλω να κερδίσω ατομικά βραβεία, αλλά το σημαντικότερο είναι το πρωτάθλημα».

Ποια είναι η άποψή σου για την πιθανή επέκταση του NBA στην Ευρώπη;

«Πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν όλοι. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ NBA, FIBA και Ευρωλίγκας, θα υπάρξουν προβλήματα. Αν συμφωνήσουν, μπορεί να είναι κάτι πολύ θετικό».

Μπορεί το NBA να επηρεάσει σημαντικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ;

«Ναι, πιστεύω πως μπορεί. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει συνεργασία και συμφωνία από όλους».

Είδαμε την καλύτερη εκδοχή του Λούκα φέτος;

«Πάντα μπορείς να βελτιωθείς. Ήταν μία από τις καλύτερες περιόδους μου, αλλά υπάρχει ακόμη περιθώριο εξέλιξης».

Τι σου πρόσφερε η βελτίωση της φυσικής σου κατάστασης;

«Κουραζόμουν λιγότερο και κινούμουν καλύτερα στο γήπεδο. Με βοήθησε πολύ».

Μπορεί κάποια εθνική ομάδα να νικήσει τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες;

«Ναι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουν τρομερούς παίκτες, αλλά έχουμε δει ομάδες όπως η Σερβία να τους δυσκολεύουν πολύ».

Αν η Σλοβενία προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα αγωνιστείς;

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να το ξέρω».

Μίλησες με τον Τζέιλεν Μπράνσον μετά τους τελικούς;

«Ναι, του έστειλα μήνυμα. Έπαιξε πολύ καλά και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος»

Πώς θα ήταν αν έπαιζες ακόμη μαζί με τον Μπράνσον;

«Και οι δύο έχουμε εξελιχθεί πολύ από τότε. Θα ήταν σίγουρα ένα πολύ καλό δίδυμο».

Ποιον θεωρείς φαβορί στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Δεν υποστηρίζω κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Η Ισπανία, η Γαλλία και η Βραζιλία έχουν πολύ καλές ομάδες, αλλά δεν έχω προσωπικό φαβορί».