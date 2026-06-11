Η ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας ανακοίνωσε τους 17 παίκτες της προεπιλογής για τα δύο παιχνίδια των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον ερχόμενο Ιούλιο.

Με δύο σημαντικές απουσίες θα δώσει τα δύο επόμενα ματς για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική ομάδα της Σλοβενίας. Ο λόγος για τον Λούκα Ντόντσιτς και τον συμπαίκτη του στους Λος Άντζελες Λέικερς ο οποίος πήρε πρόσφατα σλοβενικό διαβατήριο, Τζάκσον Χέις.

Η Σλοβενία βρίσκεται στην1η θέση του Η' ομίλου των Προκριματικών έχοντας 3-1 ρεκόρ και έχει να αντιμετωπίσει στις 3 Ιουλίου την Εσθονία (2-2) στο Ταλίν και στις 6 Ιουλίου την Σουηδία (1-3) στην Λιουμπλιάνα.

Ο Ντόντσιτς είχε αποκαλύψει νωρίτερα μέσω Instagram ότι δεν θα αγωνιστεί με την εθνική Σλοβενίας αυτό το καλοκαίρι, λόγω μιας συνεχιζόμενης υπόθεσης επιμέλειας που αφορά τις κόρες του: «Αν η κατάσταση ήταν φυσιολογική, δεν θα υπήρχε καν θέμα για το αν θα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Απλώς δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή από τα παιδιά σου» είχε δηλώσει ο γενικός διευθυντής της εθνικής Σλοβενίας και πατέρας του Λούκα, Σάσα Ντόντσιτς.

Την ίδια ώρα ο Τζάκσον Χέις, αν και έχει αποκτήσει σλοβενικό διαβατήριο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησής του.

«Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι οι πολιτογραφημένοι παίκτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 45 ημέρες πριν από τον αγώνα. Έχουμε ήδη χάσει αυτό το παράθυρο των προκριματικών, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον» είπε επίσης ο Σάσα Ντόντσιτς.

Η προεπιλογή της Σλοβενίας για τα ματς των Προκριματικών