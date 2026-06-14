Γουεμπανιάμα μετά το Game 5: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου»
Οι Νικς επέστρεψαν στην κορυφή του κόσμου, έπειτα από 53 χρόνια, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα στις δηλώσεις του να είναι φανερά απογοητευμένος για την ήττα των Σπερς.
Ο σούπερ «σταρ» της ομάδας του Σαν Αντόνιο, τόνισε πως ήταν το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα:
«Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με τίποτα από όσα έχω ζήσει πριν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου, η μεγαλύτερη στιγμή μάθησης. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποιο είναι το μάθημα, αλλά σίγουρα μαθαίνουμε από αυτό. Μαθαίνω περισσότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής μου μέχρι σήμερα.
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Ένα από τα πολλά πράγματα που έμαθα είναι ότι το περιθώριο λάθους είναι εξαιρετικά μικρό. Οι περίοδοι στις οποίες κυριαρχούσαμε ήταν απόλυτες. Κυριαρχήσαμε ολοκληρωτικά στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της σειράς, αλλά τα λάθη και οι αστοχίες μας τιμωρούνται πολύ σκληρά. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλες μεταπτώσεις στην απόδοσή μας. Οι καλές στιγμές είναι εντάξει, αλλά οι κακές στιγμές είναι ο λόγος που χάσαμε».
Victor Wembanyama on what it was like to watch the Knicks celebrate on their home floor:— Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) June 14, 2026
"I think that doesn't compare to anything before.
This is the biggest lesson of my life, the biggest learning moment..
I'm learning more than any other time in my life before."#GoSpursGo… pic.twitter.com/W1Fj6E1TX6
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