Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, ο οποίος βρισκόταν ξανά στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού, συμφώνησε τελικά σε two-way συμβόλαιο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, παραμένοντας στο NBA.

Μία από τις περιπτώσεις που παρακολουθούσε στενά ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βγαίνει από το μεταγραφικό κάδρο, καθώς ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Όπως αποκάλυψε ο Μάικλ Σκότο, οι Σπερς ήρθαν σε συμφωνία με τον 23χρονο Δομινικανό φόργουορντ για την υπογραφή two-way συμβολαίου, με την είδηση να επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους του, Ντέιρουνας Βισότσκας και Γκιγιέρμο Μπερμέχο. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά βάζει τέλος -τουλάχιστον για την ώρα- στα σενάρια που συνέδεαν τον παίκτη με τον Ολυμπιακό, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του τόσο το περασμένο καλοκαίρι όσο και τις τελευταίες εβδομάδες, με τους ανθρώπους της ομάδας που βρίσκονταν στο Λας Βέγκας για επαφές και παρακολούθηση της αγοράς του NBA.

The San Antonio Spurs and David Jones-García have agreed to a two-way deal, agents Deirunas Visockas and Guillermo Bermejo of @gershbasketball told @hoopshype. He averaged 26.2 points, 6.8 rebounds, 3.6 assists, and 1.8 steals in the G League and played 11 NBA games last season. pic.twitter.com/19Bk2dXl8n July 22, 2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του είχαν ξεχωρίσει τον Τζόουνς-Γκαρσία ως μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή, ενώ η παρουσία του συμπατριώτη του, Γιαν Μοντέρο, στον Πειραιά, αλλά και το ενδιαφέρον του ίδιου του παίκτη είχαν ενισχύσει τα σχετικά σενάρια. Ωστόσο, ο Δομινικανός θα συνεχίσει προς το παρόν στους Σπερς για two-way συμβόλαιο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μοιράσει τη σεζόν ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και τη θυγατρική της στο G League.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Τζόουνς-Γκαρσία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στη G League, όπου μέτρησε 26,2 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,8 κλεψίματα κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο επιθετικό του ταλέντο. Παράλληλα, αγωνίστηκε και σε 11 παιχνίδια του NBA με τους Σπερς.