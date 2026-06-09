Τραμπ: Τον πήρε ο... ύπνος στο Game 3 των τελικών του NBA
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολούθησε το Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα σε Νικς και Σπερς από πολυτελή σουίτα, έχοντας στο πλευρό του τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Μαζί του βρέθηκαν επίσης ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και η εγγονή του, Κάι Τραμπ.
Όλοι οι παραπάνω όμως, δεν ήταν αρκετοί για να κρατήσουν... ξύπνιο τον Ντόναλντ Τραμπ!
Ο POTUS, όπως φάνηκε και από τον τηλεοπτικό φακό, κάποια στιγμή έκλεισε τα μάτια του και... κοιμήθηκε λίγο, γεγονός που έφερε αντιδράσεις μέσα από τα social media.
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Ο ύπνος του Ντόναλντ Τραμπ:
Donald Trump caught sleeping during the game 😭 pic.twitter.com/0U2ARxm25K— BrickCenter (@BrickCenter_) June 9, 2026
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