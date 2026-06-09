Το Game 3 των τελικών του NBA ήταν συναρπαστικό, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Ντόναλντ Τραμπ από το να πάρει έναν... υπνάκο!

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολούθησε το Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα σε Νικς και Σπερς από πολυτελή σουίτα, έχοντας στο πλευρό του τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Μαζί του βρέθηκαν επίσης ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και η εγγονή του, Κάι Τραμπ.

Όλοι οι παραπάνω όμως, δεν ήταν αρκετοί για να κρατήσουν... ξύπνιο τον Ντόναλντ Τραμπ!

Ο POTUS, όπως φάνηκε και από τον τηλεοπτικό φακό, κάποια στιγμή έκλεισε τα μάτια του και... κοιμήθηκε λίγο, γεγονός που έφερε αντιδράσεις μέσα από τα social media.

Ο ύπνος του Ντόναλντ Τραμπ: