Νικς - Σπερς: Οπαδοί της Νέας Υόρκης πλακώθηκαν μεταξύ τους με πινακίδες, η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις!
Οι Σπερς κατάφεραν να μειώσουν το προβάδισμα των Νικς στη σειρά των τελικών του NBA παίρνοντας τη νίκη μέσα στο Madison Square Garden.
Οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Υόρκης περίμεναν πώς και πώς η ομάδα τους να βρεθεί και πάλι σε τελικούς, καθώς είχαν να το βιώσουν από το μακρινό 1999, 27 χρόνια πριν.
Έτσι γέμισαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης για ένα τεράστιο watch party του Game 3 των τελικών, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε με οπαδούς των Νικς να πιάνονται στα χέρια δημιουργώντας σκηνές χάους. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου, ενώ ένας άντρας εθεάθη να επιτίθεται σε έναν άλλον με πινακίδα στάσης λεωφορείου!
NOW: Huge fight between Knicks Fans on 42nd street, man BASHED multiple times with a bus stop sign. Cops make multiple arrests.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026
Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing [email protected] pic.twitter.com/fafmxlWW4S
Η Αστυνομία άργησε πολύ να επέμβει, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από το συμβάν. Μάλιστα χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το ανεξέλεγκτο πλήθος, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις.
The Knicks fans' watch party at Bryant Park completely spiraled out of control. A massive brawl broke out at the scene, with frequent chaos and even police assaults. Police deployed pepper spray to disperse the unruly crowd. pic.twitter.com/I3lIzmHP1k— Jess (@globalpgtm) June 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Ο Έντι Τζόνσον ζήτησε να σωπάσουν όσοι λένε για την ατμόσφαιρα στο Madison Square Garden και πόσταρε ΣΕΦ!
- Μπράουν: «Δεν περίμενα να δω σε τελικό του ΝΒΑ μία ομάδα να παίρνει 24 βολές στο δεύτερο ημίχρονο και η άλλη 8»
- Ολυμπιακός: Η φωτογραφία του Μπαρτζώκα με τον Λέοναρντ και το «ερυθρόλευκο» μήνυμα