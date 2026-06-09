Νικς - Σπερς: Οπαδοί της Νέας Υόρκης πλακώθηκαν μεταξύ τους με πινακίδες, η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις!

Νικς - Σπερς: Οπαδοί της Νέας Υόρκης πλακώθηκαν μεταξύ τους με πινακίδες, η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις!
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Χάος επικράτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με οπαδούς των Νικς να πιάνονται στα χέρια και την κατάσταση να ξεφεύγει από τα χέρια της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

Οι Σπερς κατάφεραν να μειώσουν το προβάδισμα των Νικς στη σειρά των τελικών του NBA παίρνοντας τη νίκη μέσα στο Madison Square Garden.

Οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Υόρκης περίμεναν πώς και πώς η ομάδα τους να βρεθεί και πάλι σε τελικούς, καθώς είχαν να το βιώσουν από το μακρινό 1999, 27 χρόνια πριν.

Έτσι γέμισαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης για ένα τεράστιο watch party του Game 3 των τελικών, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε με οπαδούς των Νικς να πιάνονται στα χέρια δημιουργώντας σκηνές χάους. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου, ενώ ένας άντρας εθεάθη να επιτίθεται σε έναν άλλον με πινακίδα στάσης λεωφορείου!

 

Η Αστυνομία άργησε πολύ να επέμβει, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από το συμβάν. Μάλιστα χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το ανεξέλεγκτο πλήθος, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις.

     

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