Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στη νίκη με 115-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο Game 3 των τελικών. Με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Γάλλος σούπερ σταρ έδωσε παράταση ζωής στην ομάδα του, που μείωσε τη σειρά σε 2-1.

Μία νίκη που ίσως αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια των τελικών του NBA πανηγύρισαν οι Σπερς μέσα στο κατάμεστο Madison Square Garden. Με ηγέτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το Σαν Αντόνιο επικράτησε των Νικς με 115-111, μείωσε τη σειρά σε 2-1 και απέφυγε το εφιαλτικό 0-3 που καμία ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή του σε τελικούς, ολοκληρώνοντας το ματς με 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ πέτυχε τους 10 από τους πόντους του στην τελευταία περίοδο, όταν η μπάλα «έκαιγε». Από την άλλη, η Νέα Υόρκη έχασε για πρώτη φορά έπειτα από 46 ημέρες, ενώ μπήκε τέλος και στο εντυπωσιακό σερί 13 συνεχόμενων νικών στα playoffs το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία της postseason του ΝΒΑ.

Οι Σπερς μπήκαν αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό. Με τον Γουεμπανιάμα να καρφώνει στις δύο πρώτες επιθέσεις τους και την ομάδα του να ευστοχεί στα 9 από τα πρώτα 11 σουτ, το Σαν Αντόνιο προηγήθηκε γρήγορα με διψήφια διαφορά και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 33-22.

Οι Νικς, ωστόσο, δεν άργησαν να αντιδράσουν. Με πρωταγωνιστή τον Όου Τζι Ανουνόμπι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους, οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά και βρήκαν ρυθμό μπροστά στο εκρηκτικό κοινό του Madison Square Garden. Ένα μεγάλο τρίποντο του Τζέιλεν Μπράνσον έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στη Νέα Υόρκη, η οποία πήγε στα αποδυτήρια έχοντας ανατρέψει την κατάσταση και προηγούμενη με 64-57.

Η απάντηση των Σπερς ήρθε μετά την ανάπαυλα. Το Σαν Αντόνιο ανέκτησε τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο και έφτασε στα τελευταία λεπτά με μικρό αλλά πολύτιμο προβάδισμα. Εκεί μίλησαν οι συμπαίκτες του Γουεμπανιάμα. Ο Στεφόν Καστλ πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο για το 111-104, 1:53 πριν από το τέλος, ενώ ο ΝτιΆαρον Φοξ πρόσφερε κρίσιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Οι Νικς προσπάθησαν να επιστρέψουν για ακόμη μία φορά, με τον Μπράνσον να ολοκληρώνει τον αγώνα με 32 πόντους, όμως ο Καστλ «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Πλέον η σειρά αποκτά νέο ενδιαφέρον. Οι Νικς εξακολουθούν να προηγούνται με 2-1 και να διατηρούν το πλεονέκτημα, όμως οι Σπερς απέδειξαν ότι έχουν ακόμη σφυγμό.