Νικς - Σπερς: Αναβολή όλων των watch parties λόγω Τραμπ
Πρωτόγνωρα πράγματα αναμένεται να συμβούν στον τρίτο τελικό του NBA μεταξύ των Νικς με τους Σπερς, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρευρεθεί στο Madison Square Garden.
Πιο συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση των Νικς για τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που θα υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο, γνωστό έγινε πως η ομάδα της Νέας Υόρκης, ανέβαλε όλα τα watch parties γύρω από το γήπεδο.
Αυτό σημαίνει πως δεν θα πραγματοποιηθούν τα καθιερωμένα events που γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων του NBA, προκειμένου να υπάρχει μεαγαλύτερη ασφάλεια στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Θυμίζουμε οι Νικς προηγούνται στη σειρά με 2-0 και θέλουν δύο ακόμη νίκες, προκειμένου να κατακτήσουν την κορυφή του NBA.
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