Οι Νικς ανακοίνωσαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Madison Square Garden λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν ήδη πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα στη σειρά με 2-0 και τα ξημερώματα της Τρίτης (8/6) ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο Madison Square Garden, με στόχο ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο.

Η αναμέτρηση, ωστόσο, αποκτά και έντονο ενδιαφέρον, καθώς στις εξέδρες του θρυλικού γηπέδου θα βρίσκεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισχυρός άνδρας των Ηνωμένων Πολιτειών αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο ιδιοκτήτης των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Λόγω της προεδρικής παρουσίας, η διοίκηση της ομάδας της Νέας Υόρκης εξέδωσε ανακοίνωση-προειδοποίηση προς τους φιλάθλους, ξεκαθαρίζοντας πως οι έλεγχοι θα είναι εξαιρετικά αυστηροί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Καθώς πλησιάζουμε στο Game 3 των Τελικών του NBA τη Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα), το Madison Square Garden και η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Secret Service) θέλουν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους κατόχους εισιτηρίων, κοινοποιώντας σημαντικές διαδικασίες ασφαλείας που θα ισχύουν.

Θα εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση εισόδου με τσάντες (σ.σ. no-bag policy) και οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιορίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο απολύτως απαραίτητο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους στο Madison Square Garden, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων παρόμοιων με εκείνους της TSA (σ.σ. της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών).

Συνιστάται έντονα στους θεατές να προσέλθουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο ασφαλείας και την είσοδο».