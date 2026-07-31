Ο Νεμίας Κέτα σε συνέντευξη που παραχώρησε, είπε ότι είναι τσιγκούνης και πως δεν θα χάλαγε λεφτά ακόμα και για προπόνηση με τον θρυλικό Χακίμ Ολάζουον.

Οι Σέλτικς «έδεσαν» τον Νεμίας Κέτα στην ομάδα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τον Πορτογάλο σέντερ να δείχνει διαρκώς μία μεγάλη αγωνιστική βελτίωση. Ο ίδιος, προχώρησε σε δηλώσεις στην «A Bola» και μία από τις ατάκες του, συζητιέται πολύ στα social media.

Ο 27χρονος σέντερ, είπε ότι είναι τσιγκούνης και δεν θα έδινε λεφτά για να κάνει προπόνηση. Μάλιστα, ρωτήθηκε για το αν θα έκανε μία εξαίρεση και αν θα έδινε 100 χιλιάδες δολάρια για να προπονηθεί με τον θρυλικό Χακίμ Ολάζουον, όμως η απάντησή του παρέμεινε αρνητική.

Όσα είπε ο Κέτα

«Είμαι τσιγκούνης. Όχι, δεν δίνω 100.000 δολάρια για προπόνηση, ούτε καν με τον Χακίμ Ολάζουον».

Ο Κέτα την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο στη regular season του N BA, 10.2 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.3 μπλοκ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής.