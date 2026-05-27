Αντετοκούνμπο: «Ήμουν άφραγκος όλη μου τη ζωή και έγινα εκατομμυριούχος στα 20»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδωσε μια μικρή συνέντευξη στο κανάλι theschoolofhardknockz, όπου μίλησε για το πώς από «άφραγκος», όπως είπε ο ίδιος, έγινε εκατομμυριούχος.

«Ναι, όλη μου τη ζωή ήμουν άφργκος. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο. Παίζω μπάσκετ και στα 20 μου έγινα εκατομμυριούχος», τονίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η συμβουλή του Αντετοκούνμπο προς νεότερους αθλητές είναι ότι «ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου».

«Έξι στους δέκα αθλητές πτωχεύουν στα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους», τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε ότι «αυτό συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας τόνισε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος μέσα στα επόμενα χρόνια. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

