Οι Θάντερ πήραν τη νίκη στην έδρα τους απέναντι στους Σπερς με 127-114, έκαναν το 3-2 και είναι μια νίκη μακριά από τους τελικούς του NBA.

Από την δεύτερη περίοδο και μετά η διαφορά παγιώθηκε σε διψήφιες τιμές, με τους Θάντερ να παίρνουν τη νίκη και πλέον να είναι μια ανάσα από τον τίτλο στη Δύση και την πρόκριση στους τελικούς.

Ο Σάι - Γκίλτζιους Αλεξάντερ μέτρησε 32 πόντους, 2 ριμπαουντ και 9 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Βίκρορ Γουεμπανιάμα (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ) βρέθηκε μακριά από τα στάνταρ του

Ο επόμενος μεταξύ τους αγώνας είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/5, 03:00).

Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 69-58, 101-91, 127-114