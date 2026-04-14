Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να επιστρέψει στο Λος Άντζελες ωστόσο παραμένει ακόμα άγνωστο εάν θα προλάβει τη σειρά των Playoffs (ή έστω κάποια ματς) κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Όπως είναι γνωστό ο Λούκα Ντόντσιτς είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Θάντερ και η διάγνωση έκανε λόγο για θλάση β' βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις της ομάδας, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να επιστρέφει στην Ευρώπη όπου και συνέχισε την αποθεραπεία του σε Μαδρίτη και Σλοβενία.

Τα νέα δεδομένα θέλουν τον Ντόντσιτς να επιστρέφει στο Λος Άντζελες την Παρασκευή και να αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την επανένταξή του στην ομάδα.

Πάντως οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ευοίωνες όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση καθώς θεωρείται ακόμη άγνωστο εάν θα προλάβει τη σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ στον πρώτο γύρο των Playoffs.

«Δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση σχετικά με την αγωνιστική του κατάσταση και το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό. Οι Λέικερς υποδέχονται το Χιούστον το βράδυ του Σαββάτου στο Game 1 της σειράς πρώτου γύρου» ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Μαρκ Στάιν.