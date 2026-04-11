Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει την αποθεραπεία του στη Σλοβενία μετά τη Μαδρίτη, προκειμένου να περάσει χρόνο με τις κόρες του.

Από τη Μαδρίτη στη Σλοβενία συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Λούκα Ντόντσιτς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Ekipa» ο «σταρ» των Λέικερς μετά το διάστημα που βρέθηκε στην Ισπανία, προκειμένου να κάνει το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του, συνεχίζει στη χώρα του, έτσι ώστε να περάσει χρόνο με τις κόρες του.

Σημειώνεται πως μετέπειτα θα επιστρέψει στην Ισπανία για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμα το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ. Εφόσον ολοκληρώσει τις απαραίτητες θεραπείες θα επιστρέψει στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο η ομάδα του, δεν θέλει να διακινδυνέψει την υγεία του για πιθανή υποτροπή και είναι διατεθειμένη να περιμένει, έτσι ώστε να γυρίσει ο... ηγέτης της στο 100%.

Θυμίζουμε ο Λούκα Ντόντσιτς ταλαιπωρείται από θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο.