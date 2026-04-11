Από τη Μαδρίτη στη Σλοβενία συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ντόντσιτς: Από τη Μαδρίτη στη Σλοβενία συνεχίζει την αποθεραπεία του
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Ekipa» ο «σταρ» των Λέικερς μετά το διάστημα που βρέθηκε στην Ισπανία, προκειμένου να κάνει το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του, συνεχίζει στη χώρα του, έτσι ώστε να περάσει χρόνο με τις κόρες του.
Σημειώνεται πως μετέπειτα θα επιστρέψει στην Ισπανία για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμα το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ. Εφόσον ολοκληρώσει τις απαραίτητες θεραπείες θα επιστρέψει στο Λος Άντζελες.
Ωστόσο η ομάδα του, δεν θέλει να διακινδυνέψει την υγεία του για πιθανή υποτροπή και είναι διατεθειμένη να περιμένει, έτσι ώστε να γυρίσει ο... ηγέτης της στο 100%.
Θυμίζουμε ο Λούκα Ντόντσιτς ταλαιπωρείται από θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο.
Kaj pa tole ... 😳 Amerika je na nogah, teorije dežujejo - in obtožbe in navdušenje. Dejstva v zvezi s potjo v Evropo in obiskom hčerk pa so jasna. Tu je vse ...https://t.co/RQBEGzyD3L— Ekipa (@Ekipa24) April 6, 2026
