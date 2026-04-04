Ο Λούκα Ντόντσιτς θα μείνει εκτός επ' αόριστον, χτυπώντας καίρια τα σχέδια της ομάδας για τα playoffs, με την επιστροφή του να παραμένει αμφίβολη και το χρονοδιάγραμμα πολύ στενό.

Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς στην αναμέτρηση με τους Θάντερ προκάλεσε… σεισμό στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Σλοβένος σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον λόγω θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της regular season, ενώ η επιστροφή του στα playoffs παραμένει αμφίβολη.

Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB April 3, 2026

Το χρονικό διάστημα αποχής

Σύμφωνα με τον αναλυτή τραυματισμών Τζεφ Στοτς, μια θλάση δευτέρου βαθμού κρατά κατά μέσο όρο γύρω στις 35 μέρες, δηλαδή περίπου 14–15 παιχνίδια. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η πιθανή επιστροφή του Ντόντσιτς θα πέσει στην αρχή της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου και τα play offs θα έχουν ξεκινήσει και θα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αν οι Λέικερς καταφέρουν να περάσουν τον πρώτο γύρο χωρίς τον σταρ τους, το παράθυρο για επιστροφή του στη συνέχεια είναι εξαιρετικά στενό με τους Λέικερς να πρέπει να επιβιώσουν για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα χωρίς τον Σλοβένο σταρ τρέχοντας έναν πραγματικό μαραθώνιο.