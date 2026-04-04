Ντόντσιτς: Άγνωστο ακόμα το πότε θα επιστρέψει στη δράση
Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς στην αναμέτρηση με τους Θάντερ προκάλεσε… σεισμό στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Σλοβένος σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον λόγω θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της regular season, ενώ η επιστροφή του στα playoffs παραμένει αμφίβολη.
Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB— Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026
Το χρονικό διάστημα αποχής
Σύμφωνα με τον αναλυτή τραυματισμών Τζεφ Στοτς, μια θλάση δευτέρου βαθμού κρατά κατά μέσο όρο γύρω στις 35 μέρες, δηλαδή περίπου 14–15 παιχνίδια. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η πιθανή επιστροφή του Ντόντσιτς θα πέσει στην αρχή της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου και τα play offs θα έχουν ξεκινήσει και θα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αν οι Λέικερς καταφέρουν να περάσουν τον πρώτο γύρο χωρίς τον σταρ τους, το παράθυρο για επιστροφή του στη συνέχεια είναι εξαιρετικά στενό με τους Λέικερς να πρέπει να επιβιώσουν για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα χωρίς τον Σλοβένο σταρ τρέχοντας έναν πραγματικό μαραθώνιο.
Luka Doncic Injury Update: The Lakers star has been diagnosed with a Grade 2 hamstring strain. A G2 strain is also known as a partial or incomplete tear. The average time lost for this type of injury is 35 days (~14.7 games).— Jeff Stotts (@InStreetClothes) April 3, 2026
