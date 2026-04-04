Ντόντσιτς: Άγνωστο ακόμα το πότε θα επιστρέψει στη δράση

Λούκα Ντόντσιτς Λέικερς
Ο Λούκα Ντόντσιτς θα μείνει εκτός επ' αόριστον, χτυπώντας καίρια τα σχέδια της ομάδας για τα playoffs, με την επιστροφή του να παραμένει αμφίβολη και το χρονοδιάγραμμα πολύ στενό.

Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς στην αναμέτρηση με τους Θάντερ προκάλεσε… σεισμό στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Σλοβένος σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον λόγω θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της regular season, ενώ η επιστροφή του στα playoffs παραμένει αμφίβολη.

Το χρονικό διάστημα αποχής

Σύμφωνα με τον αναλυτή τραυματισμών Τζεφ Στοτς, μια θλάση δευτέρου βαθμού κρατά κατά μέσο όρο γύρω στις 35 μέρες, δηλαδή περίπου 14–15 παιχνίδια. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η πιθανή επιστροφή του Ντόντσιτς θα πέσει στην αρχή της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου και τα play offs θα έχουν ξεκινήσει και θα βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Αν οι Λέικερς καταφέρουν να περάσουν τον πρώτο γύρο χωρίς τον σταρ τους, το παράθυρο για επιστροφή του στη συνέχεια είναι εξαιρετικά στενό με τους Λέικερς να πρέπει να επιβιώσουν για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα χωρίς τον Σλοβένο σταρ τρέχοντας έναν πραγματικό μαραθώνιο.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

