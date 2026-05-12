Λέικερς - Θάντερ 110-115: This is skoupa από τους πρωταθλητές (vid)

Νίκος Καρφής
Οι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα να πάρουν και το Game 4 επί των Λέικερς με 115-110 και να περάσουν στους τελικούς Δύσης.

Είναι το φαβορί και για τον φετινό τίτλο του ΝΒΑ και το έδειξαν και στη σειρά με τους Λέικερς. Οι Θάντερ έσπασαν ξανά την έδρα των λιμνάνθρωπων με 115-110, έκαναν το 4-0 στη σειρά και τσέκαραν το εισιτήριο τους.

Η Οκλαχόμα ζορίστηκε στο ματς, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να κάνει το break και να στείλει την ομάδα του Λος Άντζελες πρόωρες διακοπές στο... Cancun.

Κορυφαίος ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 35 πόντους και 8 ασίστ, ενώ στους 28 σταμάτησε ο Μίτσελ. Στον αντίποδα 27 πόντους με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Μίτσελ, ο Χατσιμούρα μέτρησε 25 πόντους και 24 πόντους με 12 ριμπάουντ είχε ο ΛεΜπρόν.

Ο Ριβς αστόχησε στο τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση, 8 δευτερόλεπτα για το τέλος, ενώ SGA και Μίτσελ βρήκαν στόχο σε κρίσιμες βολές για να κλειδώσουν το ματς.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

