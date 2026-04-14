Αντετοκούνμπο: Θέμα συζήτησης το μέλλον του στο ESPN, άνοιξε ο δρόμος της αποχώρησης από τους Μπακς
Μια πολύ δύσκολη σεζόν για τον ίδιο τον Γιάννη και τους Μιλγουόκι Μπακς έλαβε πρόωρα τέλος καθώς δεν κατάφερε η ομάδα να πάρει το εισιτήριο της postseason, έστω και με τη συμμετοχή στο Play-In, καθώς τερμάτισε στην 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.
Ο Αντετοκούνμπο αντιμετώπισε μέσα σε στη σεζόν και προβλήματα τραυματισμών με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε μόλις 36 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 62% στα σουτ εντός παιδιάς ανά 28 λεπτά συμμετοχής.
Αν μη τι άλλο έχει μπει για τα καλά στο τραπέζι των συζητήσεων το μέλλον του, με το ESPN να αναφέρει ότι έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος της αποχώρησής του από τους Μπακς ύστερα από 13 σερί σεζόν και 895 παιχνίδια regular season στο βιογραφικό του.
Ο ίδιος ο Γιάννης είπε σε δηλώσεις του ότι «δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς. Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πλέον από εμένα. Δεν εξαρτάται από εμένα. Θα δούμε» σηκώνοντας εκ νέου την κουβέντα για το μέλλον του.
«Ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει τι θέλει να κάνει και τι θα γίνει στο τέλος» σχολίασε ο Ντάνι Γκριν ενώ ο Κέντρικ Πέρκινς, είπε: «Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σ' εμένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση».
Ενώ ο Σαμς Σαράνια, ανέφερε: «Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει. Και το είδαμε και ως το trade deadline του Φεβρουαρίου ότι οι Μπακς είχαν ανοικτή επικοινωνία με διάφορες ομάδες και έκαναν διαπραγματεύσεις. Ενόψει της offseason, όλοι βλέπουμε που θα πάει το πράγμα. Ο Γιάννης θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει πει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τους παίκτες για να το πετύχει, οπότε αυτό από μόνο του σου λέει αυτό ακριβώς που θέλεις να μάθεις».
"When you're a star player ... you have a lot of say so on what happens."
The NBA Today crew speculate on what's next for Giannis and the Bucks 🔮 pic.twitter.com/c1y5CzUvw7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.