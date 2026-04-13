Η φανέλα του Στεφ Κάρι βρίσκεται στην πρώτη θέση των πωλήσεων στο NBA μετά την ολοκλήρωση της regular season, ενώ όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το Νο34 των Μπακς βρίσκεται εκτός Top-15.

Η σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) για τους Μπακς, με την ήττα από τους Σίξερς να συνδυάζεται με την απομάκρυνση του Ντοκ Ρίβερς από την τεχνική ηγεσία.

Τα «Ελάφια» τερμάτισαν στη 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 32-50, μένοντας εκτός postseason, ενώ όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η φανέλα με το Νο34 των Μπακς βρίσκεται εκτός Top-15 στις πωλήσεις φανελών στο NBA.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Στεφ Κάρι, ο οποίος έχασε μεγάλο μέρος της regular season λόγω τραυματισμού, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε 43 συμμετοχές. Ωστόσο, το Νο30 των Γουόριορς φιγουράρει στην κορυφή.

Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Ντόντσιτς υποχώρησε στη δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Τζέιλεν Μπράνσον, Βίκτορ Γουεμπανιάμα και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι φανέλες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

Στεφ Κάρι Λούκα Ντόντσιτς Τζέιλεν Μπράνσον Βίκτορ Γουεμπανιάμα ΛεΜπρόν Τζέιμς Άντονι Έντουαρντς Τζέισον Τέιτουμ Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ Κούπερ Φλαγκ Νίκολα Γιόκιτς Κέβιν Ντουράντ Ταϊρίς Μάξι Ντέβιν Μπούκερ Κέιντ Κάνιγκχαμ ΛαΜέλ Μπολ

