Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στη γυναίκα του Μαράια όταν ρωτήθηκε για την ανανέωση του συμβολαίου με τους Μπακς.

Το... μπαλάκι στη γυναίκα του Μαράια έριξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον του και το νέο συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς στο ΝΒΑ.

Ο «Greek Freak», δέχθηκε ερώτηση για το αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα αποχωρήσει και εκείνος... έδειξε τη γυναίκα του, για την τελική απόφαση του.

«Πριν καν μιλήσουμε για ανανέωση κάποιος πρέπει να μου το προσφέρει αυτό... Δεν φοράω τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Αν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Αν πει όχι, όχι.

Από εκείνη εξαρτάται. Οπότε παιδιά πρέπει να την ρωτήσετε. Βρείτε την στα social media. Ακολουθήστε το podcast της. Δεν ξέρω αν έχει. Ρώτησέ την. Ό,τι λέει, το κάνω», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βάζοντας «φωτιά» στο διαδίκτυο για το θέμα του συμβολαίου του.

