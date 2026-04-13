Μπάρκλεϊ: «Υπάρχουν κάποιοι ανόητοι στα αποδυτήρια των Μπακς!»

Η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Μπακς, οι οποίοι απέτυχαν να προκριθούν στο Play-In της Ανατολής, με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ να σχολιάζει την κατάσταση που επικρατούσε στα αποδυτήρια των «Ελαφιών».

Η σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) για τους Μπακς, με την ήττα από τους Σίξερς να συνδυάζεται με την απομάκρυνση του Ντοκ Ρίβερς από την τεχνική ηγεσία. Τα «Ελάφια» τερμάτισαν στη 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 32-50, μένοντας εκτός postseason, ενώ πλέον το ζήτημα αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εμφανίστηκε σοκαρισμένος από την απόλυση του Ρίβερς.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε ότι ο Ρίβερς είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους παίκτες της ομάδας, ωστόσο όσα ειπώθηκαν δεν βρήκαν θετική ανταπόκριση στα αποδυτήρια. «Δείτε το βιογραφικό μου» και «ψάξτε με στο Google» φέρεται να είπε ο μέχρι πρότινος προπονητής των Μπακς, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία μετά τη νέα ήττα από τη Φιλαδέλφεια.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που η σεζόν ολοκληρώθηκε, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ απασφάλισε, μιλώντας για το κλίμα στα αποδυτήρια των «Ελαφιών»: «Υπάρχουν κάποιοι ανόητοι στα αποδυτήρια των Μπακς! Όποιος διαρρέει όσα λέγονται στις ομαδικές συσκέψεις είναι άνθρωπος χωρίς αρχές. Είναι μια απαράδεκτη κίνηση, κατά τη γνώμη μου. Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά. Μπορεί να υπάρξουν τσακωμοί μεταξύ παικτών ή μεταξύ προπονητών και παικτών, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα media. Το να διαρρεύσουν στον Τύπο τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς θεωρώ πως ήταν μια άθλια ενέργεια».