Μαρκ Στέιν: «Αποχωερεί ο Ντοκ Ρίβερς»
Εξελίξεις στο θέμα του προπονητή φαίνεται να υπάρχουν στους Μπακς, καθώς σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στα «ελάφια» την επόμενη σεζόν.
Συγκεκριμένα μετά την απογοητευτική χρονιά που διανύει ο έμπειρος τεχνικός με την ομάδα του Μιλγουόκι, θα απομακρυνθεί από τη θέση του head coach, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στον οργανισμό, προκειμένου να αναλάβει ένα διαφορετικό πόστο.
Μάλιστα η ένταξή του στο hall of fame μπορεί να κάνει πιο εύκολη την απόφασή του να αποσυρθεί και από την προπονητική.
Δείτε ΕπίσηςΛέικερς: Στην Ευρώπη για θεραπεία ο Ντόντσιτς
Πρώτο φαβορί για την αντικατάστασή του φαίνεται να είναι ο Τέλορ Τζέκινς. Οι Μπακς σε μία από τις χειρότερες χρονιές τους, φέτος έχουν ρεκόρ 31 νίκες και 47 ήττες στο φετινό πρωτάθλημα.
