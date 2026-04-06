Εξελίξεις στο θέμα του προπονητή φαίνεται να υπάρχουν στους Μπακς, καθώς σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στα «ελάφια» την επόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα μετά την απογοητευτική χρονιά που διανύει ο έμπειρος τεχνικός με την ομάδα του Μιλγουόκι, θα απομακρυνθεί από τη θέση του head coach, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στον οργανισμό, προκειμένου να αναλάβει ένα διαφορετικό πόστο.

Μάλιστα η ένταξή του στο hall of fame μπορεί να κάνει πιο εύκολη την απόφασή του να αποσυρθεί και από την προπονητική.

Πρώτο φαβορί για την αντικατάστασή του φαίνεται να είναι ο Τέλορ Τζέκινς. Οι Μπακς σε μία από τις χειρότερες χρονιές τους, φέτος έχουν ρεκόρ 31 νίκες και 47 ήττες στο φετινό πρωτάθλημα.