Αντετοκούνμπο: Σε ρόλο... Τζον Τραβόλτα στο Grease!
Πώς θα σας φαινόταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με... στυλ και μαλλί Τζον Τραβόλτα από το Grease; Και όμως, το έκανε και αυτό ο Έλληνα σούπερ σταρ!
Ο λόγος; Η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Kalshi, η οποία και φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ «ντύθηκε» Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε μ' έναν... τελείως διαφορετικό τρόπο το «Grease» και το παρουσίασε σ' ένα διαφημιστικό σποτ!
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