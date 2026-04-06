Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, προκειμένου να ακολουθήσει ειδική θεραπεία για να γίνει καλά, ενόψει των play-off του NBA.

Οι Λέικερς μετά την απουσία του Όστιν Ριβς, δεν θέλουν να στερηθούν και τον Λούκα Ντόντσιτς, οδεύοντας προς το φινάλε της regular season του NBA.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από πόντους στον οπίσθιο μηριαίο και κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει τα play-offs.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμ Σαράνια, ο Ντόντσιτς σε συνεργασία με την ομάδα του Λος Άντζελες και το ιατρικό επιτελείο, αποφάσισαν να επιστρέψει στην Ευρώπη για να ακολουθήσει ειδική θεραπεία και να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί και να βοηθήσει τους Λέικερς στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 33.5 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ.