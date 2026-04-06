Λέικερς: Στην Ευρώπη για θεραπεία ο Ντόντσιτς
Οι Λέικερς μετά την απουσία του Όστιν Ριβς, δεν θέλουν να στερηθούν και τον Λούκα Ντόντσιτς, οδεύοντας προς το φινάλε της regular season του NBA.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από πόντους στον οπίσθιο μηριαίο και κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει τα play-offs.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμ Σαράνια, ο Ντόντσιτς σε συνεργασία με την ομάδα του Λος Άντζελες και το ιατρικό επιτελείο, αποφάσισαν να επιστρέψει στην Ευρώπη για να ακολουθήσει ειδική θεραπεία και να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί και να βοηθήσει τους Λέικερς στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.
Ο Λούκα Ντόντσιτς την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 33.5 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ.
After consultation with Lakers doctors and his own medical team, Luka Doncic will seek specialized medical treatment in Europe on his Grade 2 left hamstring in an attempt to expedite his return to play, agent Bill Duffy of WME Basketball tells me and @mcten. pic.twitter.com/qutILIxzMK— Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.