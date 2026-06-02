Χιτ και Μπλέιζερς έχουν μπει στο... παιχνίδι της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς μπορεί να έχουν συνδεθεί με σενάρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα για ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Έβαν Μόμπλεϊ στο Μιλγουόκι.

Πάντως ο Έλληνας σταρ συνδέεται και με άλλες ομάδες του ΝΒΑ και είναι περιζήτητος.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, οι Χιτ και οι Μπλέιζερς έχουν στο στόχαστρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο insider του ΝΒΑ τόνισε πως οι Χιτ και οι Μπλέιζερς τον θέλουν πολύ και το μέλλον του Greek Freak αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες σε συνδυασμό με τις διαδικασίες του NBA Draft.

O Γιάννης έχει συμβόλαιο με τους Μπακς και για τη σεζόν 2026-27, ενώ για την επόμενο υπάρχει player option. Κάτι που σημαίνει πως αυτή τη στιγμή μπορεί να φύγει μόνο με ανταλλαγή από τα ελάφια.