Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε βίντεο στο YouTube για να προωθήσει το εστιατόριό του στο Μιλγουόκι και μίλησε για το μέλλον του στον σύλλογο.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά της αγοράς για τη μεταγραφική περίοδο και πρωταγωνιστεί σε πολλά σενάρια ανταλλαγής στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο ίδιος ο «Greek Freak» στο πλαίσιο της προώθησης του εστιατορίου του στο Μιλγουόκι συμμετείχε σε βίντεο στο YouTube όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία τουνα παραμείνει στην πόλη που τον ανέδειξε.

Αναλυτικά

«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, "Ω, υπέροχα"! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα».