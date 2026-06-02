Αντετοκούνμπο: «Είμαι 13 χρόνια στο Μιλγουόκι κι ελπίζω πολλά περισσότερα»
Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά της αγοράς για τη μεταγραφική περίοδο και πρωταγωνιστεί σε πολλά σενάρια ανταλλαγής στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
Ο ίδιος ο «Greek Freak» στο πλαίσιο της προώθησης του εστιατορίου του στο Μιλγουόκι συμμετείχε σε βίντεο στο YouTube όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία τουνα παραμείνει στην πόλη που τον ανέδειξε.
«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, "Ω, υπέροχα"! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.
Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα».
“They reached out and said they want to open a restaurant here in Milwaukee. I was like ‘oh,lovely!’ After the games I’ll be able to come eat here….. 2013, I got drafted, I came here to MIL, I’ve been here 13 years with the team and hopefully many more.”
— Giannis Antetokounmpo… pic.twitter.com/d1oHGoCBCu— Heat Central (@HeatCulture13) June 2, 2026
