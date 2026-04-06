Σκαριόλο για Χεζόνια: «Δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρει»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τοποθετήθηκε για τον Μάριο Χεζόνιο και το μέλλον του στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη της Ρεάλ επί της Ανδόρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο:

«Ο Μάριο έχει NBA-out κάποια στιγμή το καλοκαίρι και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Κάνει μια πολύ καλή σεζόν και δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρει. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παρόν, και ο σύλλογος εργάζεται συνεχώς σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, φυσικά, το καλοκαίρι για να χτίσει την ομάδα. Αυτή είναι περισσότερο ερώτηση για τον σύλλογο, εγώ είμαι πιο επικεντρωμένος στο αγωνιστικό κομμάτι».