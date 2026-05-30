Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για πρώτη φορά στην «Gazzetta Dello Sport» για τη συμμετοχή του στην ομάδα της Ρώμης, ενώ αναφέρθηκε και στην προοπτική συνεργασίας ΝΒΑ και Euroleague.

Τις σκέψεις του για το εγχείρημα στην Ιταλία με την ομάδα που θα αγωνίζεται στη Ρώμη και στην οποία έχει συμμετοχή (διαθέτει ένα μέρος των μετοχών) αναφέρθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε σε ιταλικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, θέλει μαζί με ένα fund να κυριαρχήσει στην Ιταλία, αλλά να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη. Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε στην «Gazzetta Dello Sport», όπου και ανέλυσε ορισμένες σκέψεις του, όμως δεν ξεδίπλωσε το πλάνο που υπάρχει για το πρότζεκτ.

«Για εμένα δεν είναι απλά μία οικονομική επένδυση. Θέλω να χτίσω έναν σύλλογο που θα ανταγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και που θα σημαίνει κάτι για την Ρώμη, επειδή αξίζουν τα καλύτερα και είμαστε έτοιμοι να τους τα δώσουμε. Η Ρώμη είναι ένα ξεχωριστό μέρος για εμένα. Εκεί ήταν μία από τις πρώτες φορές που έπαιξα σοβαρό μπάσκετ μπροστά σε κόσμο εκτός της Σλοβενίας και μετά από αυτό του τουρνουά η καριέρα μου εκτοξεύτηκε. Το να επιστρέψω στην Ρώμη, και μάλιστα σε αυτό τον ρόλο, είναι κάτι που ούτε που θα ονειρευόμουν τότε» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σλοβένος σούπερ σταρ.

Και συνέχισε: «Θα υπάρχουν νέα σύντομα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ακόμα. Αλλά ένα είναι σίγουρο: θα φτιάξουμε μία ομάδα που θα υποστηρίζει όλη η πόλη. Ερχόμαστε στην Ρώμη για να κερδίσουμε».

Κατόπιν, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, αναφέρθηκε και στη συνύπαρξη ανάμεσα σε EuroLeague και ΝΒΑ, εξηγώντας πως για το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οι δυο πλευρές θα πρέπει να συνεργαστούν. «Θα ήταν το καλύτερο αν μπορούσαν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν. Πέρασα υπέροχα χρόνια στην Euroleague πριν έρθω στην Αμερική και αυτή η διοργάνωση διαμόρφωσε το παιχνίδι μου. Ελπίζω αυτή η συνεργασία να έχει κέρδη και για τους δύο» συμπλήρωσε ο Λούκα Ντόντσιτς.

