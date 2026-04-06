Οι Μάβερικς επικράτησαν των Λέικερς με 134-128, έχοντας σε... μυθικό βράδυ τον Κούπερ Φλαγκ που τελείωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους!

Φοβερά πράγματα έκανε ο Κούπερ Φλαγκ στη νίκη των Μάβερικς επί των Λέικερς με 134-128. Ο rookie της ομάδας του Ντάλας, έδωσε παράσταση μπροστά στον «βασιλιά» και μπόρεσε να... οδηγήσει την ομάδα του προς το θετικό αποτέλεσμα.

Σε ένα ματς το οποίο ήτα ντέρμπι κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μάβερικς κυριάρχησαν των Λέικερς που έπαιζαν χωρίς τον Ντόντσιτς και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την 25η νίκη της.

Πρώτος σκόρερ ο... μυθικός Κούπερ Φλαγκ με 45 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 30 πόντους, 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Ο Τζον Πουλακίδας, πήρε χρόνο συμμετοχής και πέτυχε 5 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 41-30, 67-61, 107-97, 134-128

Γουόριος - Ρόκετς: 116-117

Τεράστια νίκη πανηγύρισαν οι Ρόκετς μέσα στην έδρας των Γουόριορς με 117-116.

Η ομάδα του Χιούστον πραγματοποίησε ένα επιθετικό... ξέσπασμα στο τελευταίο 12λεπτο με συνολικό επιμέρους σκορ 34-25 και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους Ρόκετς ο Κέβιν Ντουράντ με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Στεφ Κάρι με 29π.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-26, 53-55, 82-92, 116-117