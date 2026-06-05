Ριβς: Θέλει max συμβόλαιο 239 εκατ. δολαρίων από τους Λέικερς
Η εξέλιξη του είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Ο Όστιν Ριβς λογίζεται πλέον σαν ένα αναπόσπαστο μέλος του ρόστερ των Λέικερς και θέλει να αμοιφθεί εξίσου.
Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο παίκτης των λιμνάνθρωπων φέρεται να διεκδικεί max συμβόλαιο 5 ετών, αξίας 239,25 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παραμένει αβέβαιο το αν θα ήταν πρόθυμος να δεχτεί έκπτωση στις απαιτήσεις του.
Φέτος ο Ριβς μέτρησε 23.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ στα 51 ματς με τη φανέλα των Λέικερς. Έχει μια πενταετία στο LA και το υπάρχον συμβόλαιο του έχει player option για το καλοκαίρι του 2027.
Φέτος έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό από το συμβόλαιο περίπου 14 εκατ. δολάρια.
Austin Reaves is reportedly seeking a max contract worth up to 5 years, $239.25 million from the Lakers, and it’s uncertain whether he would be willing to take a hometown discount, per @BA_Turner— NBACentral (@TheDunkCentral) June 5, 2026
(h/t @ohnohedidnt24 ) pic.twitter.com/dybjlKOJgc
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