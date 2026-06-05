O Όστιν Ριβς φαίνεται πως θέλει max συμβόλαιο από τους Λέικερς αξίας 239 εκατ. δολαρίων.

Η εξέλιξη του είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Ο Όστιν Ριβς λογίζεται πλέον σαν ένα αναπόσπαστο μέλος του ρόστερ των Λέικερς και θέλει να αμοιφθεί εξίσου.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο παίκτης των λιμνάνθρωπων φέρεται να διεκδικεί max συμβόλαιο 5 ετών, αξίας 239,25 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παραμένει αβέβαιο το αν θα ήταν πρόθυμος να δεχτεί έκπτωση στις απαιτήσεις του.

Φέτος ο Ριβς μέτρησε 23.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ στα 51 ματς με τη φανέλα των Λέικερς. Έχει μια πενταετία στο LA και το υπάρχον συμβόλαιο του έχει player option για το καλοκαίρι του 2027.

Φέτος έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό από το συμβόλαιο περίπου 14 εκατ. δολάρια.