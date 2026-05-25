Δείτε τις κορυφαίες πεντάδες της σεζόν στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έκανε γνωστές τις κορυφαίες πεντάδες της σεζόν και δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, λίγο πριν το Game 4 των Σπερς με τους Θάντερ.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται οι ΓΚίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, Ντόντσιτς των Λέικερς, Κάνινγχαμ των Πίστονς, Γουεμπανιάμα των Σπερς και Γιόκιτς των Νάγκετς,

Στην δεύτερη συναντάμε τους Μίτσελ των Καβς, Μπράνσον των Νικς, Μπράουν των Σέλτικς, Λέοναρντ των Κλίπερς και Ντουράντ των Ρόκετς. Τέλος στην τρίτη καλύτερη πεντάδα της σεζόν είναι οι Μάξεϊ των Σίξερς, Μάρεϊ των Νάγκετς, Τζόνσον των Χοκς, Ντούρεν των Πίστονς και Χόλμγκρεν των Θάντερ.

Η σεζόν κορυφώνεται αφού βρισκόμαστε στα playoffs και το ΝΒΑ συνεχίζει να ανακοινώνει ατομικά βραβεία και κορυφαίες πεντάδες.