Ο Κάιλ Γκάι, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε σύγκριση ανάμεσα σε Euroleague και G-League και έγινε.... χαμός.

«Από άποψη ταλέντου, νομίζω ότι η G League είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και έχω παίξει στην EuroLeague... και η EuroLeague είναι καταπληκτική», είπε ο Kάιλ Γκάι (πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Τενερίφης και πρωταθλητής στο NCAA με το Virginia) στο νέο ντοκιμαντέρ της G League, NBA G League Chronicles.

Αυτή η άποψη του ξεσήκωσε αντιδράσεις, αφού αρκετοί παίκτες δεν έδειξαν να συμφωνούν.

Ο Ντένις Σρέντερ απάντησε: «Με αγάπη!! Αλλά αυτός είναι ο Κάιλ», ενώ ο Μάτ Μόργκαν και ο Μπρισέ ανέφεραν πως υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο Κέντρικ Πέρι έγραψε: «Έλα τώρα, Κάιλ...», ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ έσκασε στα γέλια μέσω σχολίου. Ο Έντι Ταβάρες έβαλε ένα γελαστό Gif, με τον Μπόμπι Ντίξον συμπλήρωε πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο λίγκες.

Στο τέλος ο Γκάι απάντησε γράφοντας: «Χαχα, είπα από άποψη ταλέντου».

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 της EuroLeague, έπαιξε οκτώ παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, έχοντας μέσο όρο 4 πόντους σε πάνω από 10 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.