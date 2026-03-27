Γκάι: Ειρωνικές αντιδράσεις από παίκτες για τη σύγκριση του ανάμεσα σε G-League και Euroleague: «Λες βλακείες, Κάιλ»
«Από άποψη ταλέντου, νομίζω ότι η G League είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και έχω παίξει στην EuroLeague... και η EuroLeague είναι καταπληκτική», είπε ο Kάιλ Γκάι (πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Τενερίφης και πρωταθλητής στο NCAA με το Virginia) στο νέο ντοκιμαντέρ της G League, NBA G League Chronicles.
Αυτή η άποψη του ξεσήκωσε αντιδράσεις, αφού αρκετοί παίκτες δεν έδειξαν να συμφωνούν.
Ο Ντένις Σρέντερ απάντησε: «Με αγάπη!! Αλλά αυτός είναι ο Κάιλ», ενώ ο Μάτ Μόργκαν και ο Μπρισέ ανέφεραν πως υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο Κέντρικ Πέρι έγραψε: «Έλα τώρα, Κάιλ...», ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ έσκασε στα γέλια μέσω σχολίου. Ο Έντι Ταβάρες έβαλε ένα γελαστό Gif, με τον Μπόμπι Ντίξον συμπλήρωε πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο λίγκες.
Στο τέλος ο Γκάι απάντησε γράφοντας: «Χαχα, είπα από άποψη ταλέντου».
Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 της EuroLeague, έπαιξε οκτώ παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, έχοντας μέσο όρο 4 πόντους σε πάνω από 10 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.
HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH https://t.co/Dokv30jSAp— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) March 26, 2026
