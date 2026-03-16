Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για νίκη των Μπακς απέναντι στους Πέισερς και τον τραυματισμό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρότι στο τέλος αποχώρησε τραυματίας, οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην επικράτηση κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς με 134-123, κάνοντας ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση.

Στα μόλις 23' που πάτησε παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρόλαβε να μετρήσει 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ, όπως αποκάλυψε, ήθελε να επιστρέψει στο παρκέ, όμως δεν τον άφησε το επιτελείο των Μπακς.

«Θα πάω σπίτι να κοιμηθώ και θα δω αύριο πώς νιώθω, θα προσπαθήσω να σηκώσω μερικά βάρη. Και αν έχω μικρή ενόχληση, θα πάω για εξετάσεις. Για την ώρα δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Ήθελα να επιστρέψω στο παιχνίδι. Με κοίταξαν και μού είπαν ‘όχι, δεν αξίζει’. Για μένα κάθε παιχνίδι αξίζει, κάθε φορά που πατάω παρκέ, προσπαθώ να μην το θεωρώ δεδομένο, ειδικά όταν βρίσκω τον ρυθμό μου και νιώθω καλά. Αλλά ήταν η στιγμή που πρέπει απλά να ακούσεις. Δεν προσπαθώ να το κάνω μεγαλύτερο απ’ ότι είναι. Νιώθω ότι θα μπορούσα να τελειώσω το ματς, αλλά το επιτελείο έκρινε ότι δεν θα ήταν έξυπνο να το κάνω, οπότε πρέπει απλά να τους εμπιστευτώ», είπε, μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.